Il Meteo a Genova e le temperature

A Genova oggi giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2291m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nord, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.

MERCOLEDI’: Tra notte e mattino qualche debole precipitazione sul Piemonte, in successivo esaurimento. Proseguirà tuttavia una giornata con cieli molto nuvolosi o coperti su Piemonte e VDA, con solo qualche schiarita occasionale dal pomeriggio su VCO e la stessa VDA. Sole prevalente sulla Liguria ad eccezione delle zone interne appenniniche. Clima non freddo per il periodo. 3b meteo