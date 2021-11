In autobus con due chili di hashish: scoperto dal fiuto di un cane

Roseto Capo Spulico (Cosenza). Viaggiava tranquillamente a bordo di un’autobus di linea. In un borsone, che portava con sé, aveva nascosto due chilogrammi di hashish.

Si tratta di un cittadino di origine marocchina, con precedenti specifici: è stato arrestato dai finanzieri del Comando provinciale di Cosenza. Gli uomini della tenenza di Montegiordano attuavano controlli al fine di contrastare il traffico di sostanze stupefacenti: hanno eseguito delle ispezioni all’interno di un bus che percorre la tratta Nord-Sud da Trecate (Novara) a Sibari.

E’ stato allora che è entrato in scena il cane antidroga “C-Quanto”, con il suo fiuto sopraffino: ha trovato la sostanza stupefacente, custodita nel borsone posto sotto il sedile occupato dall’uomo. Si è svolta in seguito una perquisizione domiciliare nell’abitazione della persona controllata, a Trebisacce. Là è stata trovata altra sostanza stupefacente dello stesso tipo e un bilancino di precisione. Tutta la droga, già confezionata in panetti da 100 grammi e pronta per essere smerciata, è stata sequestrata. Il valore commerciale dello stupefacente al dettaglio è stimato in oltre 15 mila euro. (fonte: Ansa)