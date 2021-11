Ci troviamo sempre più spesso di fronte a situazioni e vicende in cui insulti social, fatti e scritti con estrema leggerezza, portino a condanne e multe per gli autori del commento offensivo. Un mese e mezzo fa circa è arrivata la condanna per due palermitani che avevano insultato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella con dei commenti offensivi sui social network, ma gli episodi si moltiplicano giorno dopo giorno. Anche in provincia di Lecce, nelle ultime ore, è arrivata la condanna per una 35enne di Squinzano che ha insultato, con alcuni commenti offensivi, un agente della Polizia Municipale di Trepuzzi. La donna è stata condannata al risarcimento dei danni della Parte Civile, oltre al pagamento di una multa e delle spese processuali. Questa la sentenza arrivata direttamente dalla prima sezione penale del Tribunale di Lecce.

Insulti social ad agente, le dichiarazioni del capo della Municipale

La donna, non condividendo l’operato della Polizia Locale di Trepuzzi, si era resa protagonista di insulti social nei confronti di un agente sui social network. I gravi commenti offensivi avevano generato, come spesso accade, numerosi commenti altrettanto offensivi nei confronti della Polizia Locale, sotto il post della 35enne. La condanna e la multa sono stati diretta conseguenza di una querela che era arrivata dopo gli insulti social. Il comandante della Polizia Municipale, Giuseppe Barrotta, commenta così la sentenza: “Viene così sancito, in modo forte, il diritto alla dignità professionale degli operatori di polizia locale, spesso colpevoli soltanto di operare contro chi non rispetta le regole del comune vivere civile e diventando, ormai troppo spesso, bersagli dei cosiddetti ‘leoni da tastiera’ i quali non hanno il coraggio di affrontare de visu gli operatori e si lasciano andare a gratuite e pesanti offese sui social network, incuranti dei possibili risvolti penali delle loro azioni che, questa volta, non sono rimaste impunite”.