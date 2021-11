Maltempo a Catania e provincia: prosciugamenti e rimozioni di cornicioni in mattinata

Il fortissimo maltempo sta continuando a flagellare Catania e provincia anche nelle ore della mattinata di oggi e il quadro degli interventi dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale del capoluogo etneo si aggiorna sempre di più.

Secondo quanto riferito a noi dalla sala operativa del Comando Provinciale, sono in corso lavori di prosciugamento di aree allagate e di rimozione di cornicioni pericolanti a Catania, Riposto e Acireale.

In base all’aggiornamento delle 9,30 di oggi sono 19 le richieste di intervento e 9 gli interventi in corso, provenienti dal centro della città e da tutta la provincia. Le chiamate invece riguardano il soccorso a persone all’interno di auto in panne, dissesti statici e danni d’acqua.

Inoltre è stato richiesto l’intervento del mezzo anfibio e una Squadra Fluviale per la provincia di Siracusa, nella quale si registra al momento un considerevole numero di richieste di soccorso per le avverse condizioni meteo.

