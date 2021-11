Maltempo, crolla una casa a Cibali. Paura per un incidente sulla Messina-Catania. Aggiornamenti dei Vigili del Fuoco

Arriva un nuovo aggiornamento riguardante gli interventi effettuati oggi dai Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania a causa del maltempo che ha flagellato la provincia etnea.

Secondo quanto riferito a noi dalla sala operativa del Comando Provinciale, ci sono state infiltrazioni d’acqua ad Aci Catena, mentre a Catania, per l’esattezza in via Stazzone, nel quartiere Cibali, è crollata alle 12,48 una vecchia casa rurale a causa del maltempo e l’intervento è ancora in corso.

Infine, sempre secondo quanto riferito a noi dalla sala operativa, sull’autostrada A18 Messina-Catania, sulla carreggiata in direzione del capoluogo etneo, nel tratto compreso tra gli svincoli di Giarre e Acireale, ha avuto luogo un incidente.

Per cause ancora in fase di accertamento, il conducente di un camion ha perso il controllo del suo mezzo e ha sbandato rimanendo ferito. Sconosciute al momento le sue condizioni e l’esatta dinamica del sinistro.

Immagine di repertorio

