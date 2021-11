Maltempo eccezionale in Sicilia. Le previsioni per i prossimi giorni di 3BMeteo

“Incredibile quanto successo nelle ultime 24 ore in Sicilia, flagellata ripetutamente dal maltempo in questo autunno davvero eccezionale. In seno ad una circolazione ciclonica che insiste da molti giorni sul Mediterraneo centro-occidentale si sono sviluppati nuovi violenti temporali che tra ieri e stamattina hanno ‘spazzolato’ l’Isola da Sudovest verso Nordest”.

Il maltempo ha continuato a inveire per tutta la notte con ulteriori forti temporali che hanno cumulato altri 100mm in provincia di Catania e oltre 120mm in provincia di Ragusa. A Scoglitti c’è stata una violenta grandinata, a Comiso un tornado ha distrutto un rifornimento di carburante, nella zona di Modica vaste aree rurali sono state devastate da un secondo tornado (il dodicesimo della serie) con epicentro tra Frigintini e le contrade Bosco, Serrameta, Sant’Elena che è costato la vita ad una persona. E’ stato ritrovato anche il furgone, vuoto. Ingenti i danni alle abitazioni private, ai pali della luce, ai muri di contenimento. Tantissime case sono rimaste senza energia elettrica e senza linea internet.

“I violenti rovesci e temporali che stanno interessando la Sicilia orientale evolveranno verso est, lasciando spazio ad un miglioramento, pur con qualche nuovo spunto instabile ma meno intenso. Il peggio dopo questa passata sarà però alle spalle, nei prossimi giorni più sole e meno piogge in Sicilia, comunque ancora possibili in modo occasionale e localizzato, ma in genere non di particolare intensità. Sabato la giornata più stabile e soleggiata, mentre domenica potrebbero tornare locali rovesci e temporali” secondo gli esperti di 3BMeteo.com