Marghera, consegnate le borracce di acciaio alla “Ugo Foscolo”

17.11.2021 – Incentivare il riuso e responsabilizzare gli studenti in materia di scelte consapevoli, sia a livello ambientale che di consumo di acqua pubblica. Sono questi gli obiettivi che si pone, in linea con la campagna che il Comune di Venezia conduce ormai da tempo, il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente nella sua fornitura di borracce in acciaio nelle scuole del territorio. Nella mattinata di oggi, mercoledì 17 novembre, una parte di queste sono state consegnate agli alunni della scuola secondaria di primo grado “Ugo Foscolo” di Marghera, alla presenza, per l’Amministrazione comunale, dell’assessore alle Politiche educative Laura Besio.

Con lei anche il presidente della Municipalità di Marghera Teodoro Marolo e la responsabile di plesso Tiziana Toniolo. “Ringraziamo il Consiglio di Bacino, insieme alla scuola, – ha detto Besio – che prosegue in una campagna di sensibilizzazione importante, coinvolgendo gli alunni delle medie dopo l’attività portata avanti su tutte le scuole primarie. Grazie al loro lavoro, in collaborazione con la cooperativa MagVenezia, saranno distribuite oltre 24mila borracce ai nostri ragazzi che, anche attraverso questi gesti, comprendono l’importanza delle buone pratiche aumentando la loro sensibilità verso le tematiche ambientali”.

“Con la consegna delle borracce – ha specificato il Consiglio di Bacino in una nota – continua il percorso rivolto ai giovani per sensibilizzarli sulla riduzione della produzione di rifiuti plastici e sul rispetto dell’ambiente. Pensiamo che siano i ragazzi, con la loro energia e voglia di un futuro migliore a poter essere attori protagonisti del cambiamento fra i loro coetanei e nelle loro famiglie, responsabilizzandoli e dando loro la possibilità di essere decisivi”.

Venezia, 17 novembre 2021