Massimo Taibi, altro premio per il direttore sportivo amaranto

Ennesimo premio conferito al Direttore Sportivo della Reggina Massimo Taibi; l’ex portiere, dopo aver vinto il premio come migliore direttore sportivo della Serie C 2019-2020, è stato premiato con un altro importante riconoscimento.

In settimana per Taibi è arrivato anche il premio Award of Football Stars 2021, riconoscimento per il dirigente calcistico siciliano del 2021 che maggiormente si è distinto nella stagione.

Un’altra dimostrazione di come il direttore amaranto stia svolgendo il suo lavoro nel migliore dei modi, raggiungendo traguardi importanti anno dopo anno.