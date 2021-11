Milano: Incidente stradale mortale sulla Tangenziale Ovest

Un uomo di 67 anni è morto a causa di un incidente stradale verificatosi sulla Tangenziale Ovest di Milano, nella notte tra martedì 16 e mercoledì 17 novembre. Il 67enne, italiano, era alla guida di un tir che dopo lo schianto con un’auto sì è ribaltato: non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Seconda le prime ricostruzioni della Polizia stradale, pare che un camion si sia ribaltato invadendo la corsia opposta e andando a scontrasi con un’auto guidata da un 45enne: da accertare le cause. L’automobilista è stato trasportato all’ospedale San Carlo di Milano in codice giallo per un trauma alla schiena, non è in pericolo di vita. L’incidente ha causato traffico e problemi alla circolazione nelle primissime ore del mattino con quasi 8 km di coda.