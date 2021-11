Milano: Terrorismo, blitz della Polizia

La Polizia di Stato sta eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di una 19enne cittadina italiana di origine kosovara per il reato di associazione con finalità di terrorismo. L’arresto è conseguente a una indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano con provvedimento emesso dal Gip. Le indagini scaturiscono da acquisizioni di intelligence riguardo a un ventunenne miliziano di origini kosovare – legato alla cerchia dell’attentatore di Vienna, Kujtim Fejzulai – che lo scorso gennaio, in Germania, ha sposato con rito islamico la donna italo-kosovara destinataria del provvedimento. Gli investigatori della Digos di Milano hanno sviluppato importanti spunti di indagine e hanno scopetto che la donna, radicalizzata dall’età di 16 anni, fervente sostenitrice dello Stato Islamico, si era recentemente trasferita dal Kosovo a Milano dal fratello, pur rimanendo in costante contatto con il marito e con la diaspora kosovara di matrice jihadista. Le indagini sono state dirette dal capo della sezione distrettuale Antiterrorismo della Procura di Milano Alberto Nobili e dal pm Leonardo LestI e sono state condotte dagli uomini della Digos di Milano e della Direzione centrale della Polizia di Prevenzione con la collaborazione di Europol.