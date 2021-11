Mirano, autori in corte: Antonio Zampini al prossimo e ultimo appuntamento

17.11.2021 – La rassegna “Autori in corte” si concluderà venerdì 19 novembre con Antonio Zampini che presenterà il suo libro “Dammi la mano Lucrezia. La tragica storia di due amanti travolti nell’apocalisse di Pompei” alle ore 17.30 nella sala conferenze in corte Errera, in via Bastia Fuori 58 a Mirano.

Sarà introdotto dalla delegata alla cultura Renata Cibin.

Il romanzo racconta di due giovani amanti che, dopo sofferenze e peripezie, riescono a coronare il loro sogno d’amore. Ma la loro felicità dura poco, perché l’apocalisse di Pompei del 79 d.C. incenerisce i loro corpi, ma non il loro amore. Esso aleggia ancora, come un respiro silenzioso fra le rovine delle domus, dei templi, dei decumani: vivo, immutato, da millenni.

Il libro è pubblicato da Book Sprint Edizioni (https://www.booksprintedizioni.it/libro/romanzo/dammi-la-mano-Lucrezia).

L’autore Antonino Zampini, medico di 75 anni con la passione per la storia e l’archeologia romana, ha scritto, oltre a questo romanzo, un’altra opera di narrativa dal titolo “Giulia, perdonami!”, edita nel 2017. Inoltre ha scritto un romanzetto intitolato “Un fendente dritto al cuore”, ancora inedito e una raccolta di poesie ed appunti di viaggio, tutti inediti.

Per partecipare alla presentazione è obbligatoria la prenotazione in Biblioteca, tel. +39 041 5798490, e-mail info.biblioteca@comune.mirano.ve.it . Accesso solo con Green pass.

La rassegna “Autori in corte” è organizzata dalla Biblioteca comunale di Mirano.