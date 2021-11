Lutto a Latina per l’improvvisa scomparsa di chef Dario; aveva 51 anni

E’ lo chef di origine polacca Dariusz Zuchowski, l’uomo ritrovato morto in casa sua, colto probabilmente da un malore, in via Teano a Latina (leggi qui l’articolo completo).

Dario per tutti, era molto noto e decisamente quotato negli ambienti della ristorazione pontina. Viveva a latina ormai da molti anni ed aveva imparato ad apprezzare la cucina pontina.

Ha frequentato le cucine di alcuni dei più noti ristoranti del capoluogo, in special modo quelli del Lido, come Il Velletrano Made In Italo e Già Sai a Mare. Attualmente lavorava nel ristorante pizzeria Già Sai del centro. Aveva due figlie, residenti in Polonia.

Le esequie si terranno domattina, 18 novembre, alle ore 10 presso la chiesa di Santa Rita di Latina.