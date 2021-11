Novara, skateboard vietati a Porta Milano

Niente skateboard a Novara, sul cavalcavia Porta Milano. Proprio a ridosso della rampa pedonale che conduce in corso Trieste è comparso un doppio cartello: uno che vieta l’utilizzo dei motocicli, l’altro quello degli skateboard.

Un divieto inserito per volontà dell’amministrazione comunale di Novara, al fine di scongiurare i pericoli derivanti da un utilizzo improprio del cavalcavia, appena rinnovato. Molti i giovani che, infatti, avevano già iniziato ad utilizzarlo come rampa. Un cartello che va quindi a tutela della sicurezza dei pedoni.

Dove si può usare lo skateboard? Ecco cosa dice la legge

Per il Codice della strada prevede una disposizione particolare per skateboard, pattini ed altri sistemi analoghi: la circolazione mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura è vietata sulla carreggiata delle strade. Il loro utilizzo è vietato anche negli spazi pedonali in quanto possano creare situazioni di pericolo per gli altri utenti.

La violazione di queste norme comporta l’applicazione di sanzioni di importo variabile da 26 a 102 euro.

È legale in tutti gli altri luoghi pubblici, come i parchi, skatepark ecc.

Che cos’è skateboad?

Secondo i vocabolario Treccani, è un attrezzo per “schettinare”, costituito da una tavoletta di legno o di materia plastica, di forma oblunga (60-65 cm di lunghezza) con le punte arrotondate e la parte centrale leggermente più larga (circa 15 cm); munito di quattro ruote disposte a coppia verso le estremità, viene diretto con opportune pressioni del piede.

