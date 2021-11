Pozzuoli senz’acqua per 12 ore: ecco dove e quando

Dalle 20:00 di mercoledì 17 novembre fino alle 8:00 di giovedì 18 novembre mancherà l’acqua in alcune zone di Pozzuoli, comprese tra il centro storico e la parte alta della città, per inderogabili lavori alla conduttura idrica.

La notizia è stata comunicata dalla società Acqua Campania, spiegando che si tratta di lavori urgenti sulla condotta che corre lungo la litoranea tra Pozzuoli e Bagnoli.

Un disagio che dovrebbe riguardare almeno 15.000 famiglie. Il sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia, con un post su Facebook ha indicato le aree che saranno interessate: “La società Acqua Campania ci ha comunicato che dalle ore 20 di questa sera alle ore 8 di domani mattina dovrà effettuare dei lavori urgenti e indifferibili sulla condotta posta presso il manufatto Villa Cariati in località San Francesco ai Gerolomini.

Per effetto di ciò, in queste 12 ore ci potrebbe essere una carenza idrica nella zona compresa tra le seguenti strade: via Vecchia San Gennaro, via Carlo Rosini, via Guglielmo Marconi, viale Capomazza, via Suolo San Gennaro, via Duomo (Rione Terra), via del Carmine, via Dante Alighieri, via Carlo Pisacane, via Pietro Ragnisco e via San Rocco”.