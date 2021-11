Roma, denuncia e daspo per 2 tifosi Svizzeri protagonisti di scompigli nel dopo partita Italia-Svizzera

Italia-Svizzera, partita valida per le qualificazioni a Qatar 2022. 2 tifosi svizzeri denunciati a piede libero: per loro, il Questore di Roma ha emesso il Daspo per 2 e 5 anni.

Nell’immediato dopo partita della sfida di mercoledì scorso allo stadio Olimpico, mentre la squadra ospite era ancora in campo per svolgere il c.d. defaticamento, un tifoso elvetico, dopo aver scavalcato i separatori, è entrato nel campo cercando di raggiungere i giocatori ed è stato bloccato dagli steward e dal personale della Polizia di Stato. Nello stesso momento, un altro tifoso svizzero, dopo aver minato alcuni gesti di sfida verso gli steward che stavano gestendo la successiva uscita dei supporters dall’impianto sportivo, si è fisicamente lanciato su di loro facendoli rovinare sulle scalinate. All’arrivo degli agenti della Polizia di Stato, la stessa persona ha cercato di sottrarsi al controllo dimenandosi.

Entrambi i tifosi sono stati accompagnati negli uffici di polizia e sono stati denunciati alla Magistratura.

Inoltre, a loro carico il Questore di Roma, sulla base dell’istruttoria della Divisione Polizia Anticrimine, ha emesso un provvedimento Daspo che impedirà ai 2 tifosi, rispettivamente per 2 e 5 anni, di accedere a tutti gli stadi e gli impianti sportivi nazionali.