Roma, venerdì 19 seduta dell’ Assemblea Capitolina su Linee Programmatiche

Venerdì 19 novembre è convocata in Campidoglio, dalle ore 14.30 alle 20, l’Assemblea Capitolina sulle Linee Programmatiche del Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, per il mandato amministrativo 2021-2026.

Sarà comunque possibile seguire la seduta di Consiglio online

Nella seduta di martedì 16 novembre, è stata approvata all’unanimità la costituzione delle 12 Commissioni Permanenti, della Commissione Pari Opportunità e della Commissione Roma Capitale, Statuto e Innovazione Tecnologica ed è stato eletto Riccardo Corbucci presidente della Commissione Roma Capitale, Statuto e Innovazione tecnologica.

Le 12 Commissioni permanenti e la commissione Pari Opportunità sono convocate per mercoledì 17 novembre, alle ore 11 in Campidoglio per la prima seduta e l’elezione di presidenti e vicepresidenti. Nell’occasione la Sala Stampa dell’Assemblea sarà aperta dalle 10 alle 18 (senza necessità di accredito, ma fino a esaurimento dei posti nel rispetto delle disposizioni e delle raccomandazioni delle autorità sanitarie).

“Rivolgo i miei auguri di buon lavoro a tutti i consiglieri e al presidente della Commissione Roma Capitale Riccardo Corbucci, eletto oggi dall’Assemblea Capitolina. Domani si procederà con la nomina dei presidenti e dei i vicepresidenti delle altre 13 commissioni. Potremo così cominciare il nostro lavoro per la città”. Così la presidente dell’Assemblea Capitolina, Svetlana Celli, in apertura della seduta di martedì 16.

Questa la composizione delle Commissioni:

Commissione BILANCIO: Alemanni, Angelucci, Baglio, Barbati, Caudo, Di Stefano, Ferrara, Leoncini, Quarzo, Santori, Stampete, Tempesta.

Commissione LAVORI PUBBLICI: Barbato, Bonessio, Celli, Converti, Fermariello, Lancellotti, Meleo, Nanni, Parrucci, Rocca, Santori, Stampete.

Commissione MOBILITÀ: Amodeo, Angelucci, Calenda, Celli, Di Stefano, Lancellotti, Marinone, Matone, Meleo, Mennuni, Parrucci, Zannola.

Commissione AMBIENTE: Bonessio, Calenda, Caudo, De Priamo, Diaco, Ferraro, Luparelli, Mennuni, Michetelli, Palmieri, Santori, Zannola.

Commissione SOCIALE: Barbati, Barbato, Battaglia, Biolghini, Ciani, Cicculli, Converti, De Gregorio, Fermariello, Matone, Raggi, Zannola.

Commissione CULTURA: Barbato, Battaglia, Casini, De Priamo, Ferraro, Luparelli, Marinone, Melito, Michetelli, Nanni, Pappatà, Raggi.

Commissione PATRIMONIO: Battaglia, Biolghini, Casini, Ciani, Converti, De Santis, Diaco, Luparelli, Pappatà, Quarzo, Trabucco, Trombetti.

Commissione URBANISTICA: Amodeo, Caudo, Corbucci, Di Stefano, Ferrara, Leoncini, Matone, Melito, Mussolini, Palmieri, Stampete, Trombetti.

Commissione COMMERCIO: Alemanni, Baglio, Calenda, Casini, Celli, Corbucci, De Priamo, Diaco, Melito, Mussolini, Trabucco, Trombetti.

Commissione SPORT: Alemanni, Barbati, Bonessio, Cicculli, Corbucci, De Santis, Ferrara, Nanni, Parrucci, Quarzo, Rocca, Trabucco.

Commissione SCUOLA: Amodeo, Baglio, Biolghini, Cicculli, De Gregorio, De Santis, Fermariello, Leoncini, Mussolini, Pappatà, Raggi,Tempesta.

Commissione TURISMO: Angelucci, Ciani, De Gregorio, Ferraro, Lancellotti, Marinone, Meleo, Mennuni, Michetelli, Palmieri, Rocca, Tempesta.

Commissione PARI OPPORTUNITÀ: Caudo, Cicculli, Converti, De Gregorio, Lancellotti, Matone, Michetelli, Mussolini, Palmieri, Pappatà, Quarzo, Raggi.

Commissione ROMA CAPITALE: Corbucci, Amodeo, Casini, De Santis, Fermariello, Luparelli, Meleo, Melito, Palmieri, Rocca, Santori, Zannola.