S.Pietro Clarenza, accusa un malore mentre è alla guida: donna 51enne muore in ospedale

Tragedia ieri pomeriggio intorno alle 16 in via Roma a S.Pietro Clarenza, dove una donna di 51 anni ha accusato un malore mentre si trovava alla guida della sua Kia Picanto.

Secondo quanto riferito a noi dalla sala operativa della Polizia Municipale di S.Pietro Clarenza, intervenuta sul posto assieme a un mezzo dell’ambulanza, la donna ha perso il controllo del suo mezzo a causa del malore accusato.

In seguito avrebbe sbattuto contro un muro, mentre si è rivelata del tutto inutile la corsa in ospedale per la donna, che è morta poco dopo.

Immagine di repertorio