San Cristoforo, è giallo su chi ha sparato alla schiena ad una giovane prostituta

Una prostituta dell’Est europeo è stata ferita questa notte da un colpo di pistola nel quartiere San Cristoforo. La donna 27enne è stata colpita da un proiettile alla schiena. La giovane donna è stata trasportata al Policlinico di Catania dove è stata stabilizzata e poi trasferita al San Marco per un delicato intervento chirurgico. Come riporta LiveSicilia, non sarebbe in pericolo di vita.

Non è ancora chiara la dinamica dei fatti, la sparatoria potrebbe essere avvenuta in un altro luogo da quello dove la giovane è stata soccorsa. Sul tentato omicidio indagano i carabinieri che presto interrogheranno la donna.