Taranto: Scoperta un’altra piazza di spaccio in via Plinio, un arresto

Ennesima piazza di spaccio scoperta dai Falchi della Squadra Mobile di Taranto nel complesso di via Plinio. Un noto pregiudicato tarantino di 33 anni da qualche tempo aveva ripreso la sua illecita attività direttamente dal suo appartamento ubicato in quell’articolato complesso di case. A scoprirlo i poliziotti che, nella loro consueta attività di monitoraggio delle zone dove l’attività di spaccio è più frequente, hanno notato proprio dal quel caseggiato un continuo andirivieni di tossicodipendenti. Dopo aver individuato l’appartamento base dello spaccio i Falchi hanno fatto irruzione per porre fine all’illecito traffico. Nel corso della perquisizione, all’interno del pantalone di tuta indossato dal 33enne pregiudicato, sono state rinvenute due dosi di cocaina e sul tavolo del soggiorno una dose di eroina ed un bilancino perfettamente funzionante. In un mobile della camera da letto, sotto alcuni vestiti, all’interno di una scatola in cartone, gli agenti hanno recuperato 65 euro in banconote di diverso taglio, due involucri in cellophane contenente più di 40 dosi di cocaina ed una pietra di circa 20 grammi sempre della stessa sostanza stupefacente, oltre un involucro con della sostanza da taglio. Dopo quanto ritrovato il pusher è stato arrestato e dopo le formalità di rito accompagnato presso la Casa Circondariale di Bari. (CS)