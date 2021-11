Tragico incidente nel ferrarese, scontro tra due auto, perdono la vita due ragazze ventenni ad Argenta. Ferita una terza ragazza che era con loro e in modo non grave anche l’uomo che era nell’altra macchina.

Il fatto sarebbe avvenuto ieri sera, martedì 16 novembre 2021, alle 20, in via Matteotti ad Argenta (BO). Sul posto è intervenuto il 118, sono in fase di accertamento le dinamiche dell’incidente.

Fonte Ansa.it