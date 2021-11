Tragico incidente sulla tangenziale all’altezza dello svincolo di Agnano: morto un centauro, traffico in tilt

Incidente mortale questa mattina verso le 10:00 sulla tangenziale di Napoli all’altezza dello svincolo di Agnano. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale, insieme ai mezzi di soccorso del 118.

Secondo la ricostruzione si sono scontrati uno scooter ed un camioncino che procedevano in direzione Pozzuoli. L’impatto è stato violentissimo ed il centauro, dopo aver perso il controllo del mezzo, è stato sbalzato contro il camioncino finendo rovinosamente sull’asfalto.

Purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare. L’incidente ha provocato lunghissime file sulla tangenziale per tutta la mattinata.