Venezia, festa della Madonna della Salute: l’ordinanza che disciplina la circolazione pedonale nel centro storico

17.11.2021 – Il Comandante Generale della Polizia locale di Venezia ha firmato ieri, 16 novembre 2021, l’ordinanza che regola la circolazione pedonale in occasione della festività della Madonna della Salute di domenica 21 novembre. Nel testo si esplicita che dalle 12 di giovedì 18 alla mezzanotte di domenica 21, in caso di notevole afflusso di persone nelle zone interessate dalle celebrazioni, per evitare assembramenti la Polizia Locale ha facoltà di:

dirottare il traffico pedonale istituendo sensi unici;

inibire l’accesso in alcune zone ove la presenza ed il transito di persone potrebbe crearepericolo alla pubblica incolumità.

Gli agenti inoltre, possono disporre la sospensione, anche parziale, delle occupazioni di suolo pubblico o il temporaneo spostamento delle stesse. Per chi viola l’ordinanza è prevista una multa da 25 a 500 euro.

Leggi il testo dell’ordinanza