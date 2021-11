Venezia, pubblicato il bando per l’affidamento del terzo lotto di locali comunali con destinazione commerciale

17.11.2021 – E’ online il bando pubblico n. 1/2021 per l’affidamento in comodato del terzo lotto di locali di proprietà comunale aventi destinazione attività commerciale. Si tratta di due unità immobiliari situate a Sacca Fisola e gli interessati, si spiega nel testo, sono “obbligati ad effettuare la visita di sopralluogo per prendere visione del bene previa richiesta via mail agli indirizzi patrimonio.gestioni@comune.venezia.it o patrimonio@pec.comune.venezia.it, entro e non oltre la data del 30 novembre 2021″.

“Dopo i due precedenti bandi pubblicati nel 2020 per l’assegnazione di beni con destinazione attività commerciale – ha sottolineato l’assessore al Patrimonio Paola Mar – l’Amministrazione Comunale pubblica il nuovo bando per affidare in comodato per cinque anni locali di proprietà del Comune di Venezia da destinare allo sviluppo di progetti economici ed imprenditoriali di micro e piccole imprese. Con questo provvedimento intendiamo agevolare coloro che hanno l’interesse ad intraprendere o continuare l’attività di carattere commerciale e/o tradizionale a servizio della popolazione residente, affinché contribuiscano alla crescita del tessuto economico urbano e alla valorizzazione del territorio, nel rispetto delle normative vigenti e del decoro urbano”.

A garanzia dell’espletamento della gara gli interessati dovranno versare un deposito di cinquecento euro. Chi vorrà partecipare, si spiega nel testo, dovrà presentare “progetti di utilizzo che esprimano, tra l’altro, valori storici, artistici, architettonici ed ambientali e che rappresentino testimonianza della storia, dell’arte, della cultura e della tradizione imprenditoriale e mercatale locale”.

E’ possibile inviare la propria offerta esclusivamente all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Venezia ad uno dei seguenti indirizzi:

• Calle del Carbon, S. Marco 4136, Ca’ Farsetti, 30124 Venezia

• via Spalti 28, 30173 Mestre

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno lunedì 20 dicembre 2021.

E’ ammessa anche la consegna tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo patrimonio@pec.comune.venezia.it (in questo caso la domanda dovrà essere firmata digitalmente e tutti gli allegati dovranno essere in formato pdf).