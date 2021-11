“Alto Impatto” a Ponticelli, perquisizioni a tappeto: rinvenuto un chilo di hashish ed una pistola rubata in un vano ascensore

Dopo i fatti di sangue a Ponticelli nelle recenti settimane, tra i quali l’uccisione di un 23enne risultato nipote di un boss della zona, si sono intensificati i controlli e le indagini sul territorio.

Sulla base delle informazioni raccolte nei giorni scorsi, il Comandante della locale stazione ha predisposto una serie di perquisizioni presso le palazzine di edilizia popolare di via Vera Lombardi.

Attualmente è in corso un servizio Alto Impatto dei carabinieri, che vede la collaborazione del Nucleo Cinofili di Sarno e del Reggimento Campania. Nel vano ascensore di un condominio è stato rinvenuto un chilo di hashish. Ritrovata anche una pistola cal. 7.65 con colpo in canna, quindi pronta a sparare, risultata oggetto di furto. Il servizio continuerà per tutta la sera.