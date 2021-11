Amts, trovata intesa tra lavoratori e dirigenza su accordo di secondo livello: sciopero bloccato

Giungono buone notizie per i lavoratori dell’Amts, l’azienda che si occupa del trasporto su gomma e della mobilità passiva a Catania.

Nell giornata di ieri infatti è avvenuto nella sede di Pantano d’Arci un incontro tra la dirigenza, rappresentata dal direttore generale Marcello Marino, e i sindacati Filt Cgil, Fit Cisl e Faisa Cisal.

Al centro del dibattito i problemi che lo scorso lunedì hanno portato alla proclamazione dello sciopero e dello stato di agitazione da parte del personale in servizio in azienda. Tra questi il famoso accordo di secondo livello risalente al 1994, per il quale sembrerebbe essere stata trovata un’intesa, come spiega il segretario provinciale della Faisa Cisal, Aldo Moschella.

“Dopo un confronto con il direttore generale – spiega Moschella – l’azienda ha accettato le nostro proposte, in particolar modo quella di partire dai punti fermi dell’accordo del 1994 per farne uno nuovo. Abbiamo parlato anche dell’applicazione del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro e tutto questo allo scopo di venire incontro alle esigenze dei lavoratori. Inoltre l’azienda ci ha anche informati del fatto che dall’1 dicembre saranno assunti 20 nuovi autisti. Speriamo di avere altre buone notizie, lo sciopero al momento rimane bloccato”.

