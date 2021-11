Approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Venezia e quello di Marcon per la gestione in forma associata delle funzioni di Polizia locale

18.11.2021 – Il Consiglio comunale nella seduta odierna ha dato il via libera con 29 voti favorevoli alla proroga della Convenzione tra i Comuni di Venezia e di Marcon per la gestione associata delle funzioni di Polizia Locale e di Sicurezza Urbana.

L’accordo, sottoscritto nel 2015 e rinnovato nel 2019, si pone l’obiettivo di assicurare una gestione più organica delle forme di collaborazione dei Corpi di Polizia Locale del territorio di tutta la Città Metropolitana di Venezia, per mantenere in essere ed incrementare le forme di collaborazione già attive che garantiscono l’esercizio delle funzioni di polizia locale attraverso un migliore utilizzo delle risorse umane e delle strumentazioni tecniche.

In base alla convenzione, il Comandante generale del Corpo di Polizia Locale di Venezia, di concerto con il Comandante del Comune di Marcon, predisporrà con cadenza periodica la programmazione dell’attività che dovrà tener conto sia dell’organizzazione dei singoli Corpi di Polizia Locale sia dei servizi individuati secondo le direttive impartite dalla Conferenza dei Sindaci.

Per l’intero ambito territoriale dei Comuni, verrà confermata l’attivazione dei seguenti servizi in forma associata:

1. gestione della Centrale Operativa H/24;

2. gestione delle attività di formazione rivolte al personale di PL;

3. gestione dell’infortunistica stradale;

4. gestione delle violazioni in materia di circolazione stradale;

5. del servizio di polizia stradale, nonché dei servizi esterni di rilevazione dei sinistri stradali;

6. dei servizi esterni di vigilanza per la tutela delle manifestazioni e degli eventi;

7. supporto per l’esecuzione di attività di pronto intervento ed esecuzione di T.S.O.;

8. supporto per le attività di polizia giudiziaria urgenti, quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, fotosegnalamento, perquisizioni, trasporto di persone in stato di arresto e/o fermo di p.g.;

9. servizi congiunti con unità cinofila per la prevenzione del consumo di sostanze stupefacenti.

Continuerà la collaborazione per lo sviluppo e l’integrazione del Sistema di Videosorveglianza del Comune di Marcon con la Centrale operativa della Polizia locale del Comune di Venezia. Verrà inoltre avviata la sperimentazione di servizi di polizia stradale congiunti, programmati sulla base di un calendario condiviso.

La convenzione sarà in vigore fino al 30 luglio 2024.