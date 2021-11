Bologna: Palazzo Re Enzo si illuminerà di viola

Bologna. Oggi, giovedì 18 novembre 2021, Palazzo Re Enzo si illuminerà di viola per la campagna di sensibilizzazione internazionale sul tumore al pancreas, promossa dall’Associazione Nastro Viola.

Lo slogan della campagna 2021 è “It’s about time”, è arrivato il momento. Bologna si unisce all’iniziativa che in tutto il mondo colorerà di viola edifici e luoghi simbolici, come le Cascate del Niagara, l’Opera House di Sidney, Trafalgar Square a Londra e la skyline di Chicago.

L’Associazione Nastro Viola vuole anche quest’anno canalizzare l’attenzione pubblica e delle Istituzioni sulle criticità legate a questa malattia e, allo stesso tempo, divulgare informazioni su sintomi e fattori di rischio

Il tumore al pancreas ha un tasso di sopravvivenza molto basso in confronto ad altre neoplasie. La diagnosi precoce è infatti resa particolarmente difficile a causa del ritardo nell’ individuazione dei principali sintomi della malattia in quanto spesso attribuiti ad altre cause. Nausea persistente, vomito, perdita di appetito, repentino calo di peso, dolore localizzato nella parte superiore dell’addome o nella schiena, ittero e insorgere improvviso di diabete e/o alterazioni glicemiche sono sintomi che vengono frequentemente associati ad altre patologie e, al momento della diagnosi di tumore al pancreas, la prognosi del paziente appare spesso già molto grave.

Per maggiori informazioni www.nastroviola.org