Calcio Catania, dimissioni Le Mura da amministratore. Ecco i veri motivi

In questi giorni di grande tensione riguardo al futuro del Calcio Catania, dopo la sentenza del Tribunale Fallimentare dello scorso martedì, ha tenuto banco anche un’altra questione, quella relativa alle dimissioni di Nico Le Mura dalla carica di amministratore unico del club rossazzurro.

Il suo posto è stato preso da Sergio Santagati, che già all’interno del Calcio Catania aveva ricoperto il ruolo di direttore commerciale e del settore marketing.

L’ormai ex amministratore unico del club rossazzurro, sentito da noi telefonicamente, ha sottolineato come la sua decisione sia stata presa esclusivamente per motivi personali e lavorativi, totalmente estranei all’attuale situazione che riguarda il club.

Fonte immagine: sito ufficiale Calcio Catania

LEGGI ANCHE: ESCLUSIVA – CALCIO CATANIA, PARLA LE MURA: ECCO COSA HA DETTO DEL PERICOLO FALLIMENTO

LEGGI ANCHE: UDIENZA PREFALLIMENTARE CALCIO CATANIA, ECCO COSA HA DECISO IL GIUDICE