Casalecchio di Reno: nasce la Ludoteca “Il Sole”

Casalecchio di Reno (BO). Sabato 20 novembre 2021, dalle ore 16, in via Modigliani n. 22, all’Emporio Solidale “Il Sole”, sarà inaugurato uno spazio di incontro, gioco e interazione tra bambine e bambini, ragazze e ragazzi e adolescenti, in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza.

All’inaugurazione saranno presenti il sindaco Massimo Bosso, l’assessore al Welfare Massimo Masetti, l’assessore a Infanzia e Scuola Concetta Bevacqua, la presidente dell’Emporio Solidale “Il Sole” Milena Bellini, il presidente di ACER Bologna Alessandro Alberani e responsabile Servizi Educativi Scolastici e Sociali Giovanni Amodio. Sarà anche presente Elly Schlein, vicepresidente della Regione Emilia-Romagna. L’evento è organizzato in collaborazione con il Coordinamento Pedagogico e il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze.

Situato a fianco dell’Emporio Solidale “Il Sole”, la Ludoteca “Il Sole” è un servizio educativo che si compone di due spazi distinti: uno rivolto a bambine/i da 0 a 6 anni e uno dedicato a ragazze/i dai 7 ai 14 anni e alle loro famiglie.

Il progetto, pensato dal Comune di Casalecchio di Reno, è stato realizzato in collaborazione con Acer (proprietario dei locali) e con l’Emporio Solidale “Il Sole, con il contributo economico della Fondazione Carisbo che ha finanziato il progetto.

Lo spazio dedicato ai più piccoli è uno spazio “educativo” di crescita e di socializzazione rivolto sia ai genitori sia ai piccoli fino ai 6 anni di età, in un ambiente adeguato per accogliere bambini e adulti insieme.

Ai bambini e alle loro famiglie verrà offerta l’occasione di stringere nuove amicizie, attraverso proposte laboratoriali e di gioco. Gli adulti potranno stare con i propri figli in un ambiente diverso dalla propria casa, conoscendo altre famiglie con cui confrontarsi e socializzare, ma anche disponendo della presenza di personale specializzato in grado di offrire un supporto per affrontare le piccole o grandi fatiche dell’essere genitori.

Lo spazio dedicato ai ragazzi e alle ragazze dà l’opportunità di dedicarsi liberamente ad attività ludiche, trovare compagni di gioco e avvalersi della competenza di educatori e di adulti significativi (volontari, operatori di associazioni, ecc.) per fare esperienza di relazione con un gruppo di pari, sviluppo dell’autonomia e della responsabilità; l’educazione al rispetto delle regole, alla convivenza civile, all’incontro con l’altro.

Oltre a questo, l’Emporio ha inserito nel progetto di rete Il Sole a Scuola, coordinato dalla Città metropolitana di Bologna, che coinvolge tutti gli istituti superiori del territorio, la realizzazione di laboratori da parte dei ragazzi e delle ragazze delle scuole superiori che condurranno laboratori per più piccoli, come ad esempio: L’orto in cassetta e La fattoria didattica virtuale (Istituto Agrario “Serpieri), Le fiabe e i numeri (Liceo “Leonardo da Vinci”), Scuola di cucina (Istituto Alberghiero “Veronelli”)