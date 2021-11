Furto aggravato, ordine di carcerazione: rintracciato e arrestato presso un centro commerciale

Avezzano (AQ). I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Avezzano hanno arrestato R. T., 55enne di origine romana, in esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso dal Tribunale ordinario di Avezzano.

L’uomo, senza fissa dimora e con piccoli precedenti penali, dallo scorso mese di ottobre era ricercato per l’espiazione di una condanna alla pena della reclusione di venti mesi e 250 euro di multa, inflittagli dallo stesso tribunale di Avezzano. Condanna confermata dalla Corte di Appello di L’Aquila, in quanto riconosciuto colpevole del reato di furto aggravato commesso in Avezzano alla fine del 2015.

I militari dell’Arma, nel corso di specifici servizi predisposti per la ricerca di latitanti in genere, hanno rintracciato il condannato nei pressi di un centro commerciale della città. Il controllo dei Carabinieri scaturisce dall’atteggiamento che l’uomo ha avuto alla vista della pattuglia sopraggiunta. L’immediata identificazione ha quindi portato i militari alla scoperta dell’ordine di carcerazione ancora pendente.

Il 55enne, dopo le operazioni di arresto, è stato trasferito nell’istituto penitenziario di Roma Rebibbia, dove espierà la condanna alla reclusione.