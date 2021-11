Genzano di Roma, incendio nella notte: 6 auto distrutte dalle fiamme

L’incendio è scoppiato nella notte fra il 17 ed il 18 novembre in via Don Annideo Pandolfi, a Genzano di Roma. A precedere le fiamme uno scoppio che prontamente allarmato i residenti, celeri nell’allertare i soccorsi al numero 112.

Sul posto i vigili del fuoco ed i carabinieri della Stazione locale e della Sezione Radiomobile della Compagnia di Velletri. Una volta domato il fuoco è stato accertato come l’incendio sia partito da una Fiat Panda interessando poi a catena altre cinque auto in sosta vicine. Sono in corso le indagini, verranno vagliate le immagini riprese dalle videocamere di sorveglianza poste vicino alla zona interessata.

Le auto distrutte dall’incendio sono la Fiat Panda, una Toyota Corolla, un Fiat Doblò, una Renault Megane, una Smart Fortwo ed una Kia Picanto. tra le ipotesi, quella del gesto doloso.