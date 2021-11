Incidente mortale a Sturla, scooter contro autobus, la vittima è una donna di 36 anni

Chiuse via dei Mille e via Redipuglia, sul posto polizia locale e 118: scontro tra uno scooter e un bus, deceduta una 36enne

Sono le 8:00 di giovedi 18 novembre quando in via dei Mille a Sturla è avvenuto un incidente mortale nei pressi del commissariato di Polizia. Ancora da chiarire la dinamica, coinvolti nello scontro un bus della linea 15 e uno scooter, ad avere la peggio la persona che guidava il mezzo a due ruote, una donna nata nel 1985.

Sul posto è intervenuto immediatamente il 118 con l’automedica, ma le condizioni sono sembrate subito gravi: inutili purtroppo i tentativi di rianimazione in strada, la 36enne è deceduta. Dalla prima ricostruzione la donna avrebbe cercato di evitare un ciclista finendo contro l’autobus.

Gli agenti della polizia locale hanno chiuso sia via dei Mille che via Redipuglia e cercheranno di far luce sull’esatta dinamica, forti rallentamenti nella zona di Sturla e lunga coda in via 5 Maggio. Presente sul posto anche la Polizia di Stato e il magistrato.