Mestre, domenica 21 agevolazioni sia per il trasporto pubblico che per utilizzare i mezzi della sharing-mobility

18.11.2021 – In occasione della domenica ecologica del 21 novembre, durante la quale si prevede il blocco della circolazione dei veicoli a motore dalle ore 08.30 alle ore 18.30 nell’area delimitata dalla tangenziale A57, dal raccordo autostradale compreso tra l’uscita “Marghera” ed il cavalcaferrovia di Mestre, dalla S.R. 11, da San Giuliano (“via Orlanda” nel tratto tra gli svicoli in località San Giuliano e l’innesto alla S.R. 14 via Martiri della Libertà) e da via Martiri della Libertà, Venezia offre alla cittadinanza una serie di agevolazioni per utilizzare mezzi dello sharing mobilty.

“Domenica prossima – commenta l’assessore alla Mobilità Renato Boraso – abbiamo deciso assieme ai gestori di e-bike, di standard-bike, di monopattini e di car-sharing di offrire a tutti i cittadini, come azione di sensibilizzazione, due corse gratuite di 15 minuti ciascuna per raggiungere Mestre dai parcheggi scambiatori. Venezia vuole quindi dimostrare, anche in questa occasione, di essere attenta non soltanto all’ambiente ma anche alla promozione di un modo diverso di mobilità. Una città che si candida ad essere Capitale mondiale della Sostenibilità deve saper cogliere le opportunità che la tecnologia e lo sviluppo mettono a disposizione. Un sincero grazie alle società di sharing-mobility che hanno sostenuto questa iniziativa e che sono sempre state al fianco della città per promuovere una concezione più sostenibile per gli spostamenti urbani e un altrettanto grazie ad ACTV, società di Trasporto pubblico Locale, per aver contribuito allungando il tempo di validità dei titoli di viaggio”

Nello specifico, quindi, si prevede che per tutti i cittadini, iscritti e nuovi iscritti, sarà possibile ottenere 2 corse gratuite da 15 minuti ciascuna, per quanto riguarda la bike-mobility e i monopattini, valide inserendo nella sezione promo delle App i seguenti codici dedicati:

*_il codice ECOVE21E per le e-bike,

*_i codici ECOVE21B1 e ECOVE21B2 per le standard-bike (da inserire entrambi).

*_il codice ECOVE21M per i monopattini.

Le due corse gratuite sono pensate per coloro che intendono raggiungere Mestre, durante l’orario del blocco alle auto, quindi dalle 08.30 alle 18:30, con una mobilità a zero CO2. Sarà possibile infatti lasciare l’auto in corrispondenza dei parcheggi scambiatori e provare gratuitamente biciclette e monopattini fino a raggiungere il centro città, potendo contare di tornare al parcheggio con la stessa modalità, oppure anche provando un’alternativa. Per l’occasione domenica mattina saranno forniti più mezzi nei seguenti parcheggi scambiatori: via Terraglio/Borgo Pezzana; in via Castellana all’altezza della Tangenziale, in via Miranese e via Trieste; in Via Da Verrazzano fronte cimitero; in via Buozzi in prossimità della SR14. Saranno riforniti maggiormente anche gli stalli di prelievo della stazione ferroviaria di Mestre e di viale S.Marco nei pressi del ponte ciclopedonale del parco di San Giuliano. Per chi invece risiede all’interno del centro città ci sarà la possibilità di spostarsi con uno di questi mezzi per raggiungere parchi, boschi o forti, oppure ancora per spostarsi tra Mestre e Venezia lungo la pista del ponte.

Per quanto riguarda invece il car-sharing, solo per questa domenica, sarà possibile l’iscrizione gratuita al servizio, con un omaggio di 10 euro di driving credits per i nuovi iscritti. Gli utenti già iscritti invece, saranno premiati con un credito di 10 euro se nella giornata di domenica effettueranno un noleggio.

Infine, per quanto riguarda il trasporto pubblico, sarà ampliata la validità temporale dei biglietti del Comune di Venezia, da 75 a 100 minuti fino alle ore 23:59 del giorno di validazione, limitatamente alle linee urbane delle reti terrestri di Mestre, Lido e Pellestrina.

“Venezia – aggiunge Boraso – trasmette ancora una volta messaggi di impegno civico e corresponsabilità ambientale ai suoi residenti e city users per l’abbattimento delle emissioni climalteranti. I servizi di sharing mobility, oltre ad aver rappresentato un’alternativa al trasporto pubblico durante le restrizioni imposte dai decreti per il contenimento della pandemia da Covid-19, si sono confermati modalità efficace nella gestione degli spostamenti urbani dell’”ultimo miglio”. E basta vedere dalle rispettive date di avvio, come i risultati confermino una nuova tendenza: si contano infatti circa 60 mila registrazioni tra bike-sharing, car-sharing e monopattini e 450 mila noleggi di car-sharing. Complessivamente sono stati percorsi oltre 2 milioni di km. La metà delle percorrenze con le auto ibride del car-sharing viene svolta in modalità elettrica. Mentre tra gli spostamenti con le bici ed i monopattini in sharing, il 30% sostituisce l’auto. Si è ottenuta così sino ad oggi una riduzione stimata in 80 tonnellate complessive di CO2. Una vera e propria mano tesa in quel processo di salvaguardia dell’ambiente su cui Venezia si sta fortemente impegnando”.

Di seguito i link alle app dei servizi in sharing:

car sharing:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.toyota.yuko&hl=it&gl=US

https://apps.apple.com/it/app/kinto-share-italia/id1383479900

scaricabile anche dal sito https://www.kinto-share.it/venezia/it/

bike sharing:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ridemovi.app&gl=IT

https://apps.apple.com/it/app/movi-by-mobike/id1503536800

scaricabile anche dal sito https://www.ridemovi.com/it/

monopattini in sharing:

https://play.google.com/store/apps/details?id=it.bitmobility.bit

https://apps.apple.com/it/app/bit/id1464155063

scaricabile anche dal sito https://bitmobility.it/