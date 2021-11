Mestre Teatro Momo, Divertiamoci a teatro: il 21 novembre “In principio era Barbie”

18.11.2021 – Al Teatro Momo di Mestre va in scena il 21 novembre, alle ore 16.30, lo spettacolo In principio era Barbie della compagnia Non Solo Note di Spinea, il secondo appuntamento della Stagione Divertiamoci a teatro, organizzata da Fita Venezia in collaborazione con il Settore Cultura del Comune di Venezia.

Lo spettacolo è ambientato in uno studio televisivo durante la trasmissione “Dieci minuti”, rubrica di approfondimento culturale di una piccola (e un po’ rabberciata) rete TV; la puntata è dedicata a Barbie in occasione del 60° anniversario della famosa bambola. L’ignara conduttrice, convinta di dover intervistare delle donne che hanno fatto di Barbie la loro icona fashion, si ritrova suo malgrado a dover affrontare malintesi e situazioni alquanto imbarazzanti, dovuti alle particolari caratteristiche di tre ospiti decisamente sopra le righe, invitate dai produttori nell’ultimo grossolano tentativo di risollevare le sorti della rete televisiva.

Tra ironia e sarcasmo una cosa risulta infine chiara: il maschilismo è sempre in agguato, anche tra donne, e quanto più sapremo riconoscerlo, tanto più potremo combatterlo. Se non altro a colpi di lingua.

informazioni, www.culturavenezia.it/momo