Mirano, mercatino allargato anche in via Barche e Castellantico

Anche esposizione di auto e moto d’epoca, nei ristoranti menù tipici della tradizione

18.11.2021 – Piacciono ai miranesi, e non solo, “Gli oggetti dei nonni” in versione extralarge: dopo il successo dello scorso mese, il Mercatino dell’antiquariato e del collezionismo di Mirano torna questa domenica con l’area espositiva allargata a via Barche (fino all’incrocio con via Macello) e a via Castellantico, proponendo oltre 150 espositori, tra antiquari professionisti del settore, hobbisti, collezionisti, operatori del mondo del modernariato e del vintage: un record assoluto da quando, nel 2017, il mercatino è tornato, organizzato da Confcommercio del Miranese insieme al Comune di Mirano, rinnovato nella proposta e nella qualità.

A far da padrona anche questo mese sarà una mostra di auto e moto d’epoca, che accompagnerà al centro dell’ovale il tuffo nel passato di tutta la piazza, grazie al club Dogaletto.

Non mancherà anche questa domenica il connubio con la buona tavola, grazie al percorso gastronomico “A tavola con la tradizione“, che propone menù speciali in molti ristoranti e locali del centro storico, mentre per tutta la giornata i negozi della piazza e delle vie limitrofe rimarranno aperti per offrire una domenica all’insegna dello shopping e della socialità.