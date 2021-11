Paura tra le strade di Giugliano, la folle fuga dei malviventi termina con un frontale

In mattinata sulla Domitiana i carabinieri di Giugliano in Campania, durante un posto di controllo, hanno notato arrivare dall’altro senso di marca un’auto di grossa cilindrata che alla vista dei militari ha effettuato un’inversione a “U” per poi scappare.

La folle fuga tra le strade di Giugliano

Ne è nato un pericoloso inseguimento che è durato diversi chilometri tra il traffico cittadino. I malviventi, 2 persone di origini rom, sono andati a sbattere contro un’auto guidata da un cittadino americano, rimasto miracolosamente illeso. Le auto sono finite fuori strada all’incrocio tra via Madonna del Pantano e via Staffetta.

Uno dei due fuggitivi, l’autista, è stato subito bloccato ed arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, riciclaggio e ricettazione.

La fuga a piedi

Il passeggero ha invece tentato la fuga nelle campagne circostanti. Sono arrivati in soccorso altri carabinieri che lo hanno inseguito e sentito in lontananza colpi d’arma da fuoco, anche se non sono stati trovati bossoli o armi.

Dopo approfondite indagini il fuggitivo è stato infine ritrovato nel campo rom di Qualiano e denunciato a piede libero per gli stessi reati.

L’arrestato è piantonato all’ospedale San Giuliano di Giugliano e non è in pericolo di vita ed è in attesa di giudizio. L’auto sulla quale i 2 fuggivano è risultata rubata e portava delle targhe di un altro veicolo. All’interno del mezzo diversi attrezzi atti allo scasso. E’ stato tutto sequestrato.