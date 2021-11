Renzi: ‘Bersani spieghi perché prendeva soldi dai Riva a Taranto’

“Dice che ho fatto del partito la mia cassa? Bersani, prima di parlare di me e di finanziamento alla politica, dovrebbe avere il coraggio di dire come mai lui prendeva i soldi, legittimi, ma soldi, dai Riva a Taranto”. Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, rispondendo indirettamente all’ex segretario del Pd. “Prima di parlare – ha aggiunto – dovrebbe spiegare che cosa ha fatto lui, sia a Taranto, sia nella gestione dei soldi del partito”. CLICCA QUI PER ASCOLTARE LE PROLE DI RENZI SU BERSANI