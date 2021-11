Sciopero sulla Roma-Lido, treni a rischio per 4 ore il 22 novembre nella tratta tra Ostia e Magliana

Il caos sarà dalle 8:30 alle 12:30: per tutta la durata dello sciopero saranno possibili cancellazioni/chiusure della ferrovia Roma-Lido, attualmente attiva nella tratta Lido Centro-EUR Magliana

Sarà un lunedì di passione per i pendolari della Roma Lido che da settimane sono già costretti a fare i conti con le limitazioni sulla tratta. Il 22 novembre, infatti, la segreteria del sindacato Faisa Cisal ha proclamato uno sciopero di 4 ore esclusivo della ferrovia che collega Ostia a Magliana. La proesta sarà dalle 8:30 alle 12:30, nella fascia calda per lavoratori e studenti.

Per tutta la durata dello sciopero saranno possibili cancellazioni/chiusure della Roma–Lido, attualmente attiva nella tratta tra Lido Centro e Magliana nei due sensi di marcia. Non ci saranno ripercussioni per il servizio autobus RL4, che copre la tratta Lido Centro – Colombo o per la linea S15 che collegherà dalle 7:00 alle 10:00 la stazione di Acilia al terminal di Porta San Paolo. Saranno regolari anche il resto della rete del trasporto pubblico a Roma.