Taranto: Ancora furti energia elettrica, altri tre denunciati

Il personale del Commissariato Borgo, coadiuvato con i tecnici di Enel distribuzione, ha ispezionato un condominio in via Cesare Battisti nel quale le preliminari indagini avevano fatto nutrire concreti sospetti sulla presenza di allacci fraudolenti alla fornitura di energia elettrica. Le indagini, rapide e meticolose, hanno preso spunto questa volta da alcuni post pubblicati sui social network. I poliziotti, da tempo, avevano notato che alla pubblicazione della notizia relativa ai furti di energia, comparivano precisi post simili a richieste d’aiuto per situazioni ben oltre i limitidella legalità. L’attenta analisi di questi segnali ha così portato all’individuazione del condominio e alla successiva scoperta di un intero piano composto da tre appartamenti nei quali erano assenti i contatori elettrici e la fornitura avveniva direttamente con l’allaccio alla rete principale. Tali allacci, come poi accertato dai tecnici specializzati, erano stati anche fatti in maniera artigianale e senza la minima precauzione di nasconderli dietro finti muri, mettendo così in serio pericolo tutti coloro che vivevano all’interno di quel condominio. Al termine dell’operazione, tre le persone denunciate per furto di energia elettrica e circa 30mila euro il danno stimato all’ente erogatore di energia elettrica.