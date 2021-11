Termini Imerese, risarcimenti per i danni delle alluvioni. Ecco come fare domanda al Comune

Sono già disponibili, sul sito del Comune, i moduli domanda per richiedere i risarcimenti per i danni da maltempo del 8 e 16 novembre.

L’amministrazione ha avviato il censimento dei danni subiti dai privati. Basta andare sul sito del Comune per compilare e inviare i modelli per la segnalazione dei danni patiti per piogge, vento e allagamenti.

Il censimento riguarda danni sugli immobili, ma anche sui beni mobili, sui veicoli, aziende agricole, attività industriali, artigianali e commerciali. Ecco la mail dedicata dove inviare le domande segnalazione: alluvione16novembre@comune.termini-imerese.pa.it

Le persone che hanno ricevuto danni dovranno allegare una documentazione fotografica e, successivamente gli uffici comunali potranno effettuare i controlli e sopralluoghi per accertare la reale consistenza dei danni. Bisogna anche dimostrare le spese sostenute (da rendicontare) nelle fasi successive della procedura. Dal Comune sottolineano che “i fondi saranno subordinati all’effettivo stanziamento di idonei finanziamenti statali o regionali.

“Le schede di segnalazione dei danni, procurati dagli eventi del 16 e 8 novembre, sono uno strumento necessario per l’accertamento e consentire l’accesso ad un eventuale rimborso a seguito dell’evento alluvionale – dichiara il sindaco Maria Terranova (nella foto d’apertura) – I fondi saranno subordinati all’effettivo stanziamento di idonei finanziamenti statali o regionali”.

La giunta ha già richiesto la dichiarazione dello stato di calamità naturale al presidente della Regione Nello Musumeci.