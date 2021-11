Triste fatto di cronaca nella notte torinese. Lo scorso giovedì, 18 novembre, mentre gli operatori della Croce Verde di Villastellone stavano soccorrendo un paziente, molto grave, in corso Giulio Cesare, un uomo ha sfondato uno dei vetri anteriori dell’ambulanza per rubare un tablet.

Il fatto è avvenuto mentre i soccorritori si trovavano nell’alloggio del paziente, intenti ad effettuare le manovre di rianimazione. Il malvivente, passando per strada, ha notato il tablet incustodito all’interno del mezzo, chiuso a chiave. Così ha rotto uno dei vetri, ha preso l’apparecchio ed è fuggito.

La sua fuga fortunatamente è durata poco. La polizia lo ha fermato, provvedendo a restituire il tablet ai sanitari.

La Croce Verde di Villastellone

La Croce Verde di Villastellone nasce nel Marzo 2013 con un obiettivo: dare per la prima volta nella storia al territorio comunale di Villastellone un’Associazione di volontariato in grado di prestare soccorso e assistenza sul territorio cittadino e dei comuni limitrofi.

L’attività principale è stata per 3 anni quella dell’assistenza ordinaria agli infermi medianti trasporti secondari non urgenti e convenzioni stipulate con Ospedali e Residenze Socio-Assistenziali dei Comuni limitrofi. Il 15 Aprile 2016 inizia a collaborare con il Sistema di Emergenza-Territoriale “118 Piemonte” mediante la prima convenzione in forma estemporanea di una postazione 118 nel Comune di Villastellone.

Con il passare dei mesi l’Associazione inizia a crescere: viene garantita 24h su 24 la postazione 118 sul territorio di Villastellone e anche un’ambulanza a disposizione sul territorio della Città Metropolitana di Torino. Proprio grazie a questa continua presenza sul territorio, l’Associazione riesce ad acquistare e a mantenere efficienti sempre più ambulanze e mezzi per i trasporti ordinari. Vengono infatti aperte nuove Sezioni sui territori circostanti e – in particolare – in Santena (TO) e Torino Nord.

Il 1° Febbraio 2019 la Croce Verde di Villastellone si aggiudica mediante bando pubblico la Postazione di Soccorso Avanzato presso l’Ospedale San Giovanni Bosco di Torino (Torino Nord), portandola nella sua Sezione di Torino – proprio di fronte all’Ospedale – nell’Ottobre 2020.

