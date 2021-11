Treviso, Nuova pista ciclabile di via Cisole e viale Europa: modifiche alla viabilità in questi giorni

Verrà garantito il transito ai mezzi MOM a servizio degli istituti scolastici

18.11.2021 – Da lunedì 22 a venerdì 26 novembre, nell’ambito dei lavori di realizzazione della nuova pista ciclabile in via Cisole e viale Europa, è prevista la chiusura di viale Europa alternativamente nei due sensi di marcia per permettere l’asfaltatura della strada e dei relativi marciapiedi e percorsi ciclabili nel tratto compreso tra viale della Repubblica e via Zecchette.

Dalle ore 8.30 alle 18.30 di lunedì 22 e martedì 23 novembre, è prevista la chiusura di viale Europa in direzione nord. Sarà comunque garantito il transito ai soli mezzi MOM a servizio degli istituti dalle ore 11.45 alle ore 14.15.

Mercoledì 24 novembre è prevista la chiusura di viale Europa in direzione sud dalle ore 8.30 alle 18.30: sarà permesso il transito alle linee MOM dalle ore 11.45 alle 14.15.

Da giovedì 25 novembre (alle ore 22) a venerdì 26 novembre (alle ore 6) è invece prevista la chiusura integrale di viale Europa per la ricarica in conglomerato bituminoso della rotatoria di via Azzi e per la stesa del manto stradale su tutto il viale.

Tutte le deviazioni verranno segnalate in loco. Inoltre, verranno adottati tutti gli accorgimenti per limitare i disagi al minimo.