Venezia, il Consiglio comunale approva l’adeguamento della torre dedicata all’attività di birdwatching a Torcello

18.11.2021 – Nel corso della seduta odierna il Consiglio comunale ha approvato con 32 voti favorevoli la delibera con la quale si autorizza l’adeguamento della torre dedicata all’attività di birdwatching presso l’abbazia di San Tommaso dei Borgognoni a Torcello.

Il provvedimento, in deroga alla strumentazione urbanistica vigente trattandosi di un intervento che riveste carattere di interesse pubblico, per andare incontro alle esigenze dei tanti appassionati che sono chiamati a lunghi periodi di appostamento, prevede di dotare di servizi igienici indispensabili la struttura esistente che è utilizzata per lo svolgimento di attività didattiche e naturalistiche rivolte principalmente a scolaresche, a giovani studenti, a insegnanti e ai membri di associazioni.