Un violento incendio sta divorando un capannone nella zona industriale di Palermo

Sul posto stanno lavorando le squadre dei vigili del fuoco per spegnere un rogo divampato in un capannone nell’ex consorzio Asi Brancaccio oggi Irsap.

Le fiamme si sarebbero sviluppate da alcuni mobili accatastati; sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che stanno accertando le cause del rogo. Sembra che il capannone sia riparo per alcuni senza tetto che accenderebbero fuochi per difendersi dal freddo.

Immagine di repertorio