Crolla palazzina nel Casertano. Si scava fra le macerie: 2 i dispersi

Da questa mattina si scava fra le macerie di una palazzina nel Casertano. Un’esplosione sembrerebbe essere la causa del crollo della palazzina a San Felice a Cancello in provincia di Caserta. Un edificio di 2 piani sotto i cui detriti potrebbero essere rimaste 2 persone, che al momento risultano disperse.

Si cerca fra le macerie

Questa mattina verso le ore 06:50 i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta sono intervenuti in via Ferrovia, angolo via Napoli, nel comune di San Felice a Cancello allertati dai residenti per il crollo di una palazzina di circa due piani a seguito di uno scoppio.

Sul posto sono intervenute immediatamente due squadre, il nucleo Cinofili ed il nucleo movimento terra provenienti dalla sede centrale del Comando e una squadra proveniente dal distaccamento di Marcianise. Sono in corso le operazioni di soccorso per estrarre dalle macerie due persone risultate disperse nel crollo.

Sul posto sta intervenendo anche una squadra U.S.A.R. (Urban Search And Rescue) specializzata nelle ricerche di persone disperse sotto le macerie.