Fortitudo Baseball: Gnudi nuovo responsabile settore giovanile

La Fortitudo Bologna Baseball ha nominato Christian Gnudi come responsabile del settore giovanile della società felsinea.

Gnudi, che prende il posto di Fabio Betto, diventato direttore di Effe-Lab, si occuperà nello specifico della gestione tecnica e dello sviluppo di tutte le squadre presenti nel Farm System: dal Longbridge fino al Mini Baseball.

Le dichiarazioni di Christian Gnudi: “Ringrazio la società per il ruolo prestigioso che mi ha affidato. Sono molto motivato per continuare l’ottimo lavoro di Fabio Betto. L’obiettivo è quello di avere un’affluenza sempre più grande di atleti all’interno del nostro settore giovanile e di farli salire in prima squadra”.

Per Gnudi si tratta del quarto anno nello staff tecnico della franchigia della Fortitudo. Nel corso dell’estate 2021 è inoltre entrato a far parte del coaching staff dell’Italia Under 23.

Il commento del presidente Pierluigi Bissa:“Christian si è meritato sul campo questa nomina, dimostrando nel corso delle precedenti stagioni tutte le sue qualità. Siamo certi che farà un grande lavoro, favorendo così la crescita e lo sviluppo del nostro settore giovanile a cui teniamo molto”.