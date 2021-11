Milano: Tentato omicidio, tre arresti

La Polizia di Stato di Milano, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre italiani ritenuti responsabili del tentato omicidio di un 26enne commesso lo scorso 29 agosto. In quell’occasione furono esplosi diversi colpi di arma da fuoco sotto il porticato di via Creta quando la vittima, attinta, fu poi portata in prognosi riservata all’ospedale San Carlo. Maggiori dettagli verranno forniti nel corso della conferenza stampa.