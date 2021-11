Taranto: Pesca ‘criminale’, vasta operazione Guardia Costiera

È in corso una vasta operazione di polizia da parte dei militari della Guardia Costiera nella Città di Taranto, finalizzata al contrasto di un’attività criminale organizzata e sistematica, dedita alla pesca abusiva e successiva commercializzazione illegale delle oloturie, specie marina protetta che riveste un ruolo centrale per l’equilibrio dell’ecosistema marino. L’operazione – che ha visto coinvolti più di cento militari della Guardia Costiera, ha consentito di eseguire le ordinanze di custodia cautelare, così come disposto dal GIP del Tribunale di Taranto. Maggiori dettagli saranno evidenziati nel corso di una conferenza stampa.