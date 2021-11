Termini-Centocelle, 62enne resta incastrato tra la banchina e il treno, ferito gravemente

Probabilmente ha perso l’equilibrio per cause che saranno da appurare, rimanendo incastrato tra la banchina e un treno della tratta Termini-Centocelle. Paura nella mattinata di oggi a Roma, dove alle 6:40 del mattino un uomo di 62 anni è rimasto gravemente ferito. L’incidente è avvenuto all’altezza di via Giolitti, all’Esquilino.

Sul posto, allertati dal personale Atac, i vigili del fuoco con la squadra 3 A del Tuscolano che, usando il carro sollevamenti, hanno salvato l’uomo, rimasto incastrato. La persona, una volta liberata, è stata affidata al personale medico del 118 e portata ospedale in codice rosso. Sul posto anche la polizia ferroviaria di stanza a Termini.