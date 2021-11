Campionato Territoriale 1^ Divisione

Nuovo nome e nuovo look per la formazione del Volley Piombino Unionvolley 1^ Divisione Girone A

La Farmacia Scaramucci di Via Antonio da Piombino ha legato il proprio nome alla formazione militante nel campionato territoriale del Basso Tirreno che Sabato prossimo alle ore 18 affronterà al Falci la compagine del Vicarello per la sesta giornata del campionato.

La giovane formazione gialloblu di Francesca Adorni nata dalla collaborazione tra il Volley Piombino e la Pallavolo Riotorto dopo cinque giornate si trova con quattro punti in classifica, dietro appunto alla formazione del Vicarello con sei punti al suo attivo.

Il compito di capitan Pedroni e socie non sarà un compito facile da assolvere ma la determinazione e la crescita della qualità tecnica che hanno caratterizzato le loro prestazioni da questo inizio campionato portano a pensare che l’obbiettivo della salvezza possa essere alla loro portata tanto più che il gruppo si sta amalgamando sempre più nonostante le difficoltà di inizio anno.

La società ringrazia la proprietà della Farmacia Scaramucci per la collaborazione nata che ci auguriamo possa essere l’inizio di unasinergia duratura nel tempo.

Campionato Under 16 Girone C

B&B prima dell’Elba ( 9 punti ) dopo la splendida vittoria di Domenica scorsa sul campo del Volley Cecina sarà di nuovo in campo Domenica pomeriggio al Falci di Via Ferrer contro la formazione del Volley School Donoratico ( 5 punti )

Le ragazze di giacomo Rossi sono chiamate a difendere la loro posizione di leader del girone a punteggio pieno contro una formazione giovane che comunque dimostra segni di crescita anche se distaccata in classifica di quattro punti.

Tagliaferri e socie sono quindi chiamate a non mollare in concentrazione e determinazione per continuare a credere nella vittoria del Girone che determinerà successivamente la griglia della seconda fase